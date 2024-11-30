Herkes yapıyor zararını kimse bilmiyor! Peteklerin üzerinde çamaşır sermek bakın nelere neden oluyormuş...

Haber Merkezi

Kış aylarında özellikle de çamaşır kurutmak oldukça zahmetli olan işlerin başında yer alır. Son yıllarda artış gösteren kurutma makinelerine sahip olmayan ve çamaşırları kurutmak için ekstra bir alanı olmayan çoğu kişi evin çeşitli yerlerine çamaşırları asarak kurutma işlemini yapmaya çalışır.

Çamaşırların en sık asıldığı noktaların başında ise yanan kalorifer petekleri gelir. Hızla kuruması istenen kıyafetlerin ve eşyaların asıldığı petekler meğer sağlık sorunlarına neden olan durumların başında yer alıyormuş.

Sağlık açısından olumsuz etkilerini duyan peteklerin üzerinden kuruması için serdiği eşyaları hemen kaldırıyor.

PETEKLERİN ÜZERİNDEN HEMEN KALDIRIN!

Kış aylarında hemen herkesin yaptığı peteklerin üzerine serilen çamaşırlar hava kalitesinin bozulmasına yol açarak özellikle solunum yolu hastalıklarını tetikleyen bir durummuş.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı, kaloriferlerin havayı kurutarak sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Yüksek sıcaklıklar, ortamın nem oranını düşürerek burun, göz ve hava yollarındaki mukozanın kurumasına yol açabileceğini belirterek bu eylemin yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Peteklerin üzerine serilen çamaşırlar alerjik riniti olan kişilerde şikayetlerin artmasına, astım ve KOAH gibi hastalıkları olanlarda ise solunum güçlüğüne neden olabilecek durumların başlıca nedenleri arasında yer alıyormuş.

Prof. Dr. Balcı, çamaşırların üzerindeki deterjan ve kimyasalların, kurudukça havaya yayılmasının havayı kirlettiğini ve hava kalitesini bozduğunu belirtiyor. Keskin kokular, toz ve kimyasal maddeler, özellikle solunum yolu hassasiyeti olan kişilerde rahatsızlıkların artmasına yol açabildiğinden peteklerin üzerinde kesinlikle çamaşır asılmaması gerekiyormuş.