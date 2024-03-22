Hesapladık: İşte 1 milyon konut kredisi faizi ve taksitleri Ev alma hayali kuranlar ve krediye ihtiyacı olanlar, banka banka konut kredisi araştırıyor. Her bankada değişen faizler ve taksitler, maksimum 15 yıl vade ile veriliyor. Peki, 1 milyonun faizi ne kadar? 1 milyon TL kredi taksiti kaç TL? İşte banka banka 1 milyon konut kredisi faizi ve taksitleri...

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Konut kredisi, genellikle belirli bir vade boyunca (örneğin, 10, 15, 20 veya 30 yıl) ödenmek üzere verilir ve bu süre boyunca belirli bir faiz oranıyla geri ödenir.

Konut kredisi başvurusu yapan kişi veya aile, kredi alabilmek için genellikle belirli bir miktar peşinat ödemek zorundadır. Ardından, kalan miktar kredi olarak alınır ve belirli bir geri ödeme planıyla, tipik olarak aylık taksitler halinde geri ödenir.

Kredi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ödeyecekleri faiz ve taksiti merak ediyor.

Bankadan bankaya değişen ödeme planları, yüksek faizler ile dikkat çekiyor.

1 milyon TL konut kredisi üzerinden faiz ve taksit tutarını hesapladık.

İşte 1.000.000 TL 120 ay vadeli konut kredileri...

Akbank

İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,94

Aylık Taksit: 30.337,30 TL

Toplam Ödeme: 3.654.796 TL

Albaraka Türk

Konut Finansmanı

Faiz Oranı: %2,95

Aylık Taksit: 30.429,24 TL

Toplam Ödeme: 3.666.768 TL

İş Bankası

Ev Kredisi

Faiz Oranı:%2,95

Aylık Taksit: 30.429,24 TL

Toplam Ödeme: 3.672.068 TL

Yapı Kredi

Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 32.747,51 TL

Toplam Ödeme: 3.943.892 TL

Garanti BBVA

Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage

Faiz Oranı:%3,33

Aylık Taksit:33.966,62 TL

Toplam Ödeme: 4.095.788 TL

Halkbank

Hesaplı Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 38.341,58 TL

Toplam Ödeme: 4.618.549 TL

VakıfBank

Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 38.341,58 TL

Toplam Ödeme: 4.616.989 TL

Ziraat Bankası

Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 39.303,25 TL

Toplam Ödeme: 4.728.764 TL