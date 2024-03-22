Hesapladık: İşte 1 milyon konut kredisi faizi ve taksitleri

Konut kredisi, genellikle belirli bir vade boyunca (örneğin, 10, 15, 20 veya 30 yıl) ödenmek üzere verilir ve bu süre boyunca belirli bir faiz oranıyla geri ödenir.
Konut kredisi başvurusu yapan kişi veya aile, kredi alabilmek için genellikle belirli bir miktar peşinat ödemek zorundadır. Ardından, kalan miktar kredi olarak alınır ve belirli bir geri ödeme planıyla, tipik olarak aylık taksitler halinde geri ödenir.
Kredi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ödeyecekleri faiz ve taksiti merak ediyor.
Bankadan bankaya değişen ödeme planları, yüksek faizler ile dikkat çekiyor.
1 milyon TL konut kredisi üzerinden faiz ve taksit tutarını hesapladık.
İşte 1.000.000 TL 120 ay vadeli konut kredileri...
Akbank
İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 30.337,30 TL
Toplam Ödeme: 3.654.796 TL
Albaraka Türk
Konut Finansmanı
Faiz Oranı: %2,95
Aylık Taksit: 30.429,24 TL
Toplam Ödeme: 3.666.768 TL
İş Bankası
Ev Kredisi
Faiz Oranı:%2,95
Aylık Taksit: 30.429,24 TL
Toplam Ödeme: 3.672.068 TL
Yapı Kredi
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 32.747,51 TL
Toplam Ödeme: 3.943.892 TL
Garanti BBVA
Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage
Faiz Oranı:%3,33
Aylık Taksit:33.966,62 TL
Toplam Ödeme: 4.095.788 TL
Halkbank
Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 38.341,58 TL
Toplam Ödeme: 4.618.549 TL
VakıfBank
Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 38.341,58 TL
Toplam Ödeme: 4.616.989 TL
Ziraat Bankası
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 39.303,25 TL
Toplam Ödeme: 4.728.764 TL