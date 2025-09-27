Heybeliada Ruhban Okulu yeniden açılacak mı? Kapatılma sebebi ve önemi...

Heybeliada Ruhban Okulu, kapanışının üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçmesine rağmen hala gündemde.

Bir yanda dini bir ihtiyaç, diğer yanda siyasi denklemler...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği yeni görüşmede, okulun yeniden faaliyete geçirilmesi ve azınlık hakları konuları öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

1971’de eğitime kapatılan okulun özellikle 1990’lardan sonra açılması için birçok temasta bulunulmuş, birçok söz verilmiş ancak okul kapalı kalmaya devam etmişti.

Şimdilerde ise yeniden gündemde ve merak konusu.

Peki; Heybeliada Ruhban Okulu neden kapatıldı, önemi nedir? Açılacak mı? Hikayesi ve detayları haberimizde...

HEYBELİADA RUHBAN OKULU'NUN ÖNEMİ

Heybeliada Ruhban Okulu, 1844’te açıldı ve 1971’e kadar Ortodoks dünyasının en önemli din adamı yetiştirme merkeziydi.

Yaklaşık bin mezun verdi ve Fener Rum Patrikhanesi için adeta bir kalp işlevi gördü.

Ortodoks Hristiyanlığın liderlerini ve din adamlarını yetiştirdi. Ekümenik Patrikhane’nin varlığını sürdürebilmesi açısından hayati öneme sahipti.

(Ekümeniklik: Günümüzde genellikle, daha büyük bir dinî birliği ya da dinlerarası iş birliğini sağlama amacını güden girişimleri ifade eder.)

Kapatılmasından sonra ABD başkanları ve AB temsilcileri, Türkiye ile ilişkilerde sık sık bu konuyu gündeme getirdi.

NEDEN KAPATILDI

Okul, 1971’de Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile kapandı.

1965 tarihli “Özel Yükseköğretim Kurumları Kanunu”nun bazı maddeleri iptal edilince, tüm özel yüksekokullar gibi Ruhban Okulu da kapatıldı.

Yani doğrudan siyasi bir yasak değil; yükseköğretimin devlet kontrolü dışında olmasına izin verilmemesi gerekçe oldu.

Ancak Patrikhane, okulun devlet üniversitelerine bağlanmasını kabul etmediği için yeniden açılmadı.

YENİDEN AÇILACAK MI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Eylül’ünde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrasında, Patriğin talebini gündeme alabileceklerini söyledi.

Ekümenik Patrik Bartholomeos, okulun 2026 yılına kadar yeniden açılabileceğini dile getirdi; gerekli restorasyon çalışmaları yapılıyor.