Hiçbir şey kaybolmayacak! A101'e mini takip cihazı geldi; İşte fiyatı

Yağmur Uçar

A101 yayımladığı Aldın Aldın aktüel ürünler afişlerinde birbirinden farklı kategorilere yer verdi.

20 Şubat'tan itibaren satışa sunulan ürünler arasında en dikkat çeken "GPS cihazı" oldu.

Takip cihazı uygun fiyatı ve özellikleriyle müşterilerin ilgisini çekti.

Onvec Smart Tag Akıllı Takip Cihazı Apple Lisanslı, kaybolan eşyalarınızı hızlı ve kolay bir şekilde bulmanızı sağlayan yüksek teknolojiye sahip bir üründür. Bu akıllı konum takip cihazı, Apple MFI sertifikalı ve Apple Find My network ile uyumlu bir şekilde çalışır, böylece eşyalarınızı güvende tutmanızı sağlar.

Ürün, kullanıcı dostu tasarımı ve hassas konumlama özelliği ile daima en güvenilir yardımcınız olur. Anahtarlarınızı, değerli eşyalarınızı ve hatta patili dostlarınızı takip edebilirsiniz.

İşte A101 takip cihazı fiyatı...