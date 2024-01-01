Hicri yılbaşı ne zaman 2024? Hicri yılbaşı tarihi Yeni yılın ilk günlerinde Müslümanlar tarafından önem taşıyan "hicri yılbaşı" merak konusu oldu. 2024 yılında hicri yılbaşının denk geldiği tarih araştırılıyor. Peki, hicri yılbaşı ne zaman 2024? İşte tarihi...

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Bir yılı daha geride bırakırken, dünya 2024 yılını kucakladı.

1 Ocak 2024 itibarıyla yeni bir 365 gün daha başladı.

Bu kapsamda yılbaşı Müslümanlar için de önem arz ediyor ancak "hicri" takvime göre.

Hicri yılbaşı, İslam takvimine göre kutlanan yeni yılın başlangıcını ifade eder. İslam takvimi, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl olan 622 Miladi yılının başlangıcını temel alır.

Merak konusu olan hicri yılbaşının bu sene hangi güne denk geldiği araştırılıyor.

Hicri yılbaşı nedir, ne zaman 2024? Hicri yılbaşında ne oldu? gibi sorular gündeme geliyor.

İşte hicri yılbaşı hakkında bilgiler...

Hicri yılbaşı ne zaman 2024?

Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. 2024 yılında ise 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl olan 622 Miladi yılının başlangıcına dayanır.

Hicri yılbaşında ne yapılır?

Müslümanlar bu günü dua, Kur'an okuma ve ibadetle geçirerek Allah'a yaklaşmaya çalışabilirler.

Yardıma muhtaç insanlara yardım etmek, zekat vermek gibi faaliyetler bu günlerde artabilir.