Hileli peynirlerde liste uzadı: Bakanlık o markaları da ifşaladı! Peynir yerine bakın ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında gerçekleştirdiği denetimleri sıkılaştırarak birçok gıda ürünündeki hileleri gün yüzüne çıkartıyor.
2 Ekim 2024 tarihinde bu yana sıklığı giderek artan denetimlerde tespit edilen sağlığa aykırı durumlar bakanlığın internet sitesi üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.
Ürünlerine hile karıştıran markalar listesi her geçen gün uzarken açıklanan son ifşa listesine 5 peynir markası daha dahil oldu.
Söz konusu peynir markalarında yapılan hileler arasında bitkisel yağ kullanımı ve nişasta gibi katkı maddelerinin hileli olarak eklenmesi gibi durumlar tespit edildi.
5 PEYNİR MARKASI İFŞALANDI!
Bakanlık tarafından 22 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan yeni taklit ve tağşiş listesine göre aşağıdaki yer alan markaların peynirlerinde, bitkisel yağ kullanımı ve nişasta gibi katkı maddelerinin kullanıldığı tespit edildi.
22 Ocak 2025 tarihli ifşa edilen peynir markaları:
Çaykara Çiftlik - Umut İsmail Kuvvet – Telli Peynir: Bitkisel yağ tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)
Gonca Gıda - Mukaddes Peker – Telli Peynir: Bitkisel yağ tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)
Şahin Süt Ürünleri – Telli Peynir: Bitkisel yağ tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)
Akmahmut Gıda - Necdet Akmahmut – Telli Peynir: Bitkisel yağ ve nişasta tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)
Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Nakliyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. – Kılınç Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 gr): Yağ oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. (2609 Mut, Mersin)