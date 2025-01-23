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Hileli peynirlerde liste uzadı: Bakanlık o markaları da ifşaladı! Peynir yerine bakın ne yedirmişler

Hileli peynirlerde liste uzadı: Bakanlık o markaları da ifşaladı! Peynir yerine bakın ne yedirmişler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda güvenliği konusunda yapılan denetimlerde beş peynir markasını daha ifşa etti. Hile karışan ürün listesi giderek uzarken bakın o markalar peynir diye ne yedirmişler.