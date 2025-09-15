Abone ol: Google News

Hintliler neden kaşlarının ortasına kırmızı nokta koyar? İşte anlamı...

Hindistan'da kadınların kaşlarının ortasında gördüğümüz kırmızı nokta dikkat çekici bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu geleneksel işaretin ardında nasıl bir anlam yatıyor? İşte merak edilenler...

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 17:51
Hindistan denildiğinde akla gelen en dikkat çekici kültürel simgelerden biri, kadınların kaşlarının ortasına sürdükleri kırmızı noktadır.

Halk arasında "bindi" olarak bilinen bu nokta, sadece bir süs ya da makyaj unsuru değil; köklü bir inanca, kültürel anlamlara ve geleneksel bir sembole dayanır.

Peki Hintliler kaşlarının ortasına neden kırmızı nokta koyar, bu alışkanlığın ardında hangi anlamlar yatıyor?

Bindi, Hinduizm’de üçüncü gözün yani ruhsal bilincin merkezi kabul edilen alın bölgesine yerleştirilir.

Özellikle evli kadınların taktığı kırmızı bindi, hem uğur ve bereketi hem de evlilik bağını simgeler.

Günümüzde ise bindi yalnızca dini ve kültürel bir işaret değil; moda ve estetik amaçlarla da kullanılmaktadır.

