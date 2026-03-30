Hız, oyun ve daha fazlası: İşte 5G’ye geçmek için 7 önemli sebep

Türkiye 1 Nisan 2026’dan itibaren 5G teknolojisine adım atacak.

Ancak milyonlarca kullanıcı 4G bağlantısı üzerinden internete erişmeye devam edecek.

Peki 4G kullanmaya devam etmenin öne çıkan dezavantajları neler? İşte kullanıcıların bilmesi gereken kritik noktalar:

4G’DEN 5G’YE GEÇMEMENİN 7 BÜYÜK DEZAVANTAJI

1. Düşük Veri Transfer Hızı

4G’nin ortalama 20–100 Mbps hızları, 5G’nin 1 Gbps ve üzeri sunduğu hızların çok gerisinde kalıyor. Büyük dosyaları indirirken veya yüksek çözünürlüklü içerikler yüklerken ciddi beklemeler yaşanıyor.

2. Yüksek Gecikme Süresi (Ping)

4G’nin 30–50 ms’lik tepki süresi, 5G’nin 1–10 ms’lik ultra düşük gecikme süresine kıyasla yavaş. Bu durum, özellikle online oyunlarda rakiplerden geç tepki vermenize ve görüntülü görüşmelerde takılmalara yol açabiliyor.

3. Kalabalık Alanlarda Bağlantı

Stadyum, konser veya yoğun şehir meydanlarında 4G bağlantısı sıkışabiliyor. 5G ise daha fazla cihazı aynı anda yönetebildiği için yoğun bölgelerde bile internet erişimi sorunsuz oluyor.

4. Video ve Yayın Kalitesi

4G ile özellikle yoğun saatlerde 4K ve 8K videoları kesintisiz izlemek zor. 5G’de ise ultra yüksek çözünürlüklü içerikler anında ve sorunsuz şekilde açılıyor.

5. Şebeke Önceliği

Operatörler, yeni altyapılarını teşvik etmek için yoğun trafik zamanlarında 5G kullanıcılarına öncelik tanıyabiliyor. 4G kullanıcıları ise bu durumda hız kısıtlamasıyla karşılaşabiliyor.

6. Geleceğin Teknolojilerinden Mahrum Kalma

Bulut tabanlı oyun servisleri, ileri seviye artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları ve gerçek zamanlı nesne etkileşimi gerektiren servisler 4G üzerinde verimli çalışamıyor.

7. Yükleme (Upload) Hızı

Sadece indirme değil, sosyal medyaya yüksek çözünürlüklü video yüklemek veya bulut yedeklemesi yapmak da 4G’de zaman kaybı yaratıyor. 5G ile bu süreç çok daha hızlı ve sorunsuz gerçekleşiyor.