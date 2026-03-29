Hac takvimi 2026: Diyanet hac gidiş ve dönüş tarihleri

2026 yılı hac organizasyonu kapsamında kura çekimi 5 Kasım 2025'te gerçekleştirildi. Adaylar sonuçlara e-Devlet üzerinden erişti.

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde edenler işlemlerini 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamladı. Bu dönemi kaçıran adaylar için ise 27 Kasım-5 Aralık 2025 tarihleri arasında ek kayıt imkanı sunuldu.

Şimdi ise 2026 hac ibadeti için geri sayım başladı.

Bu sene hac ibadetini yerine getirecek adaylar için süreç adım adım netleşti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvimle birlikte, kafilelerin gidiş ve dönüş tarihleri de belli olmaya başladı.

Adaylar ise hem hazırlıklarını planlamak hem de yolculuk sürecini netleştirmek için açıklanan bu tarihleri yakından takip ediyor.

Peki; 2026 hac gidiş ve dönüş tarihi ne zaman? İşte merak edilen tarihler...

HAC TAKVİMİ 2026: GİDİŞ VE DÖNÜŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac organizasyonunun takvimini açıkladı.

Buna göre ilk hacı kafilesi 18 Nisan'da yola çıkacak, kafilelerin sevki 22 Mayıs'a kadar etaplar halinde sürdürülecek.

Hac ibadetini tamamlayanların dönüşü 31 Mayıs'ta başlayacak ve organizasyon, son kafilenin 25 Haziran'da yurda dönmesiyle tamamlanacak.