Hızlıca yayılıyor! HMPV virüsü nedir? HMPV virüsü belirtileri nelerdir?

Haber Merkezi

Koronavirüs salgınının ardından bu kez Çin'in kuzeyinde "insan metapnömovirüsü" (HMPV) vakalarında artış yaşanması yeni bir salgın endişesine yol açtı.

Pekin yönetimi, bu artışı mevsimsel bir durum olarak nitelendirirken, yerel sağlık yetkilileri hemen harekete geçerek acil durum önlemleri almaya başladı.

Söz konusu virüs nedeniyle yetkililer, halkı kişisel hijyen kurallarına sıkı şekilde uymaya, ellerini düzenli olarak yıkamaya ve maske takmaya teşvik ederken, vatandaşlara kalabalık ortamlardan uzak durmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve semptom gösteren kişilerin derhal tıbbi yardım almaları konusunda uyarılar da yapıldı.

HMPV NEDİR?

HMPV, Human Metapneumovirus'un kısaltmasıdır ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür. İlk olarak 2001 yılında tanımlanan HMPV, genellikle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açar.

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilir, ancak özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ciddi seyredebilir.

HMPV BELİRTİLERİ NELER?

Burun akıntısı Öksürük Ateş Boğaz ağrısı Hırıltı ve nefes darlığı (ciddi vakalarda)