Hobi olarak başladı, şimdi servet kazanıyor! Kemik sorunları yaşayan kilo kilo alıyor

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Fabrikada çalışan Hakkı İşçi, 2014 yılında Ağaçhisar Mahallesi'nde 1250 metre rakımda yer alan 5 dönüm arazisinde 7 kovanla arıcılığa adım attı.

Arıcılık alanında kendini geliştirmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden eğitim aldı.

İşçi, işten arta kalan zamanlarında kovanlarının başına koşarak bölgedeki floradan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor.

İlkbahar aylarında kovanlarını Sündiken Dağları’nın eteklerine taşıyarak zengin bitki örtüsünden faydalanıyor. Bu sayede her kovandan ortalama 3 kilogram bal elde etmeye başladı.

Yılda 150 kilogram bal üreten Hakkı İşçi, ürettiği bu eşsiz balı tescil ettirmek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurmayı planlıyor. İşçi, arıcılığın zorlu bir uğraş olduğunu, en iyi balı üretmek için sabır ve azimle çalıştığını vurguladı.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Siparişlerin yoğunluğundan dolayı en erken 6 ay sonra teslimat yapabildiğini belirten İşçi, aldığı olumlu geri dönüşlerle ürününün ününün hızla yayıldığını ifade etti.

Arıcılık yaptığı bölgenin oksijen miktarının yüksek olduğunu belirten İşçi, "Bu yörede yabani erikler, meşeler, ardıçlar, çamlar, ahlat, alıç, pinar bitkisi, karamuk, böğürtlen, kekik ve değişik dikenli bitkiler var. Burası çok değerli bir bölge. İnsanlar buraya gelip dağımızda, ormanımızda şifa buluyor. Bu şifayı sağlayan buranın bitki örtüsü ve iklimidir. Dolayısıyla bu koşullar balı etkiliyor. Burada çok farklı bir flora var." diye konuştu.

Hakkı İşçi, ayrıca yüksek prolin değerinin kas ve iskelet sistemine sağladığı faydaları da vurgulayarak, ürettiği balın sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı bir alternatif sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA