HTŞ ne demek, açılımı nedir? HTŞ lideri kimdir?

Yağmur Dinç

Suriye'deki gelişmeler sonrası vatandaşlar tarafından "HTŞ nedir" sorusu merak konusu oldu.

HTŞ’nin Suriyeli muhaliflere liderlik etmesinin ardından 8 Aralık sabahı Beşar Esad rejimi çöktü. Esad Suriye'yi terk etti.

Pek çok vatandaş bu gelişmelerin ardından, “HTŞ kim?”, “HTŞ açılımı nedir?” gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte HTŞ hakkında merak edilenler...

HTŞ AÇILIMI

HTŞ'nin açılımı Heyet Tahrir eş-Şam'dır.



HTŞ NEDİR

HTŞ, 2011 yılında El Kaide'ye bağlı olarak Nusra Cephesi adıyla kuruldu. Suriye iç savaşının önemli aktörlerinden biri haline gelen HTŞ, son olarak 27 Kasım'da harekete geçti.

LİDERİ KİMDİR

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri olan Muhammed Colani'nin, Suriye'de Esad rejiminin düşmesinde büyük pay sahibi olması nedeniyle hayatıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya başladı.

Muhammed Colani, sürgünde olan Suriyeli bir ailenin oğlu olarak 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya geldi.

Ailesi 1967'de savaş sırasında Golan Tepeleri'ndeki evlerini terk etmek zorunda kaldı.

1980'lerin sonuna doğru ailesi Suriye'ye döndü. 2003'te ABD işgaline karşı mücadele etmek için Irak'a giderek El Kaide'ye katıldı.

2011'de iç savaşın patlak vermesiyle Suriye'de ortaya çıktı. El Kaide bağlantılı Nusra Cephesini kurdu. Bu örgüt daha sonra Heyet Tahrir Eş-Şam'a dönüştü.