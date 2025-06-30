Hükümet düğmeye bastı! 1 Temmuz’da başlıyor: Küfür etmek yasaklanıyor

Ermenistan'da siyasi arenada uzun süredir yükselen gerilim, artık kelimelere de yansımaya başladı. Tartışmaların sertleştiği, kamuoyunun giderek kutuplaştığı bu dönemde Başbakan Nikol Paşinyan’dan şaşırtıcı bir çıkış geldi.

Paşinyan, siyasi atmosferi yumuşatmak ve toplumsal tansiyonu düşürmek amacıyla “kamusal uzlaşı” çağrısı yaparak, yeni bir dönemin kapılarını araladı.

1 Temmuz’u “uzlaşının başlangıcı” ilan eden Başbakan, hem kamusal alanda hem de siyasi söylemlerde küfür ve hakaret içeren ifadelere son verilmesini önerdi.

5 Temmuz’a kadar kendisinin de bu kurala tamamen uyacağını açıklayan Paşinyan, siyasete medeni, saygılı ve delillere dayalı bir tartışma kültürü kazandırmak istediklerini vurguladı.

Bu çağrıyı resmi yollarla değil, doğrudan halkla en hızlı teması kurabildiği platform olan Telegram üzerinden yapması da dikkat çekti.

HAKARETSİZ DİL ÇAĞRISI!

Paşinyan’ın 1 Temmuz–5 Temmuz tarihlerini kapsayan “hakaretsiz dil” çağrısı, bazı çevrelerde samimiyetle karşılanırken, bazı eleştirmenler tarafından ise şüpheyle değerlendiriliyor.

Özellikle yaklaşan 2026 seçimleri öncesinde atılan bu adımın, siyasi iklimi yumuşatma ve hükümete yönelik sert eleştirilerin tonunu törpüleme girişimi olabileceği dile getiriliyor.

Muhalifler, bu çıkışı bir "algı yönetimi hamlesi" olarak yorumlarken; bazı analistler, Paşinyan’ın bugüne kadar sert söylemiyle muhaliflerini sıkça bastırdığına dikkat çekerek bu iddiaları inandırıcı bulmuyor.