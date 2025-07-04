Hükümet düğmeye bastı: Bu sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek

Avustralya’da 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemeleri, özellikle yüksek riskli sürücülere karşı oldukça sert önlemler içeriyor.

Yeni yasalar, trafikte tekrar tekrar suç işleyen ve toplum güvenliğini tehdit eden sürücülere karşı "sıfır tolerans" politikası getiriyor.

En dikkat çeken yeniliklerden biri, ehliyet iptali kurallarındaki radikal değişiklikler oldu.

Artık aşırı hız yapan, alkollü ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanan, ya da ehliyetsiz şekilde trafiğe çıkan sürücülerin ehliyetleri yalnızca askıya alınmayacak otomatik olarak iptal edilebilecek.

MAHKEMEYE GİTMEYE GEREK KALMAYACAK

Yeni uygulamayla, daha önce sadece mahkeme kararıyla uygulanabilen ehliyet iptalleri, artık bazı ağır ihlallerde doğrudan yürürlüğe girecek.

Örneğin, alkol sınırını ciddi şekilde aşan bir sürücü yakalandığı anda ehliyetini kaybedecek. Aynı şekilde, hız sınırını 45 km/s ve üzeri aşanlar için de iptal süreci otomatik olarak işleyecek.

YENİDEN SÜRÜCÜ OLMAK ZORLAŞACAK

Ehliyeti iptal edilen kişilerin yeniden trafiğe çıkabilmeleri için ciddi prosedürlerden geçmeleri gerekecek. Bunlar arasında sürücü testleri, sağlık kontrolleri, mahkeme değerlendirmeleri ve bazı durumlarda savunma sürüş eğitimleri ve alkol kilit sistemi kullanımı yer alacak. Ayrıca, tekrar suç işleyenler daha uzun süreli ehliyet iptaliyle karşılaşacak.

Kaynak: srthospital.com