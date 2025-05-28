Hükümet düğmeye bastı: O ülkenin vatandaşlarına ChatGPT Plus üyeliği ücretsiz olacak

Haber Merkezi

Teknolojiyle dönüşen dünyada şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir adım, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldi.

Ülke, vatandaşlarına ve ülkede ikamet eden herkese, OpenAI’nin gelişmiş yapay zeka aracı ChatGPT Plus’ı ücretsiz sunan ilk ülke olarak teknoloji tarihine geçti.

Bu adım, yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda eğitimden kamu hizmetlerine, iş dünyasından start-up ekosistemine kadar tüm toplumsal yapıyı dönüştürebilecek bir gelişme olarak görülüyor.

India Today’in özel haberine göre, bu çığır açan gelişme, OpenAI ile BAE hükümeti arasında imzalanan stratejik iş birliğinin bir sonucu.

YAPAY ZEKA VERİ MERKEZİ İNŞA EDİLECEK

İş birliğinin merkezinde yalnızca yazılım değil, aynı zamanda fiziksel ve dijital altyapıyı destekleyecek büyük bir teknoloji yatırımı bulunuyor. Bu kapsamda, Abu Dabi’de Stargate UAE adı verilen dev bir yapay zeka veri merkezi inşa edilecek. Bu tesisin, Orta Doğu’nun yapay zeka başkenti olma yolundaki en büyük adımlardan biri olacağı düşünülüyor.

BAE’de artık herkes, bu üst düzey yapay zeka desteğinden hiçbir ücret ödemeden faydalanabilecek. Bu sayede küçük işletme sahiplerinden öğrencilere, araştırmacılardan kamu çalışanlarına kadar herkes, üretken yapay zekanın gücüne erişebilecek.