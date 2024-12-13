Hükümetten kritik uyarı: En az 3 günlük stok yapın

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Almanya’da Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkan Yardımcısı Rene Funk, uluslararası gerginlikler ve artan siber tehditler nedeniyle vatandaşlara çapıcı bir uyarı yapıldı.

Söz konusu çarpıcı uyarıda, vatandaşların evlerinde en az 3 günlük erzak ve malzeme bulundurmaları gerektiğini aktardı.

Başkan Yardımcısı Frenk tedbir önerisiyle ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "Vatandaşlara sesleniyorum. Uzun süreli elektrik kesintileri de dahil olmak üzere acil durumlara hazırlıklı olun. Her gün çok sayıda hibrit saldırı yaşıyoruz." ifadelerinde bulundu.

KİŞİ BAŞI EN AZ 1,5 LİTRE SU DEPOLAYIN!

Acil durum uyarılarında bulunan Funk, hanelerin kişi başı en az 1,5 litre su depolamalarını ve özellikle konserve yiyecekleri saklamalarının önemli olduğunu aktardı.

Acil durum uyarılarına neden olan saldırıların, elektrik şebekeleri, internet, gıda tedariki, ulaşım ağları ve kamu güvenliği sistemleri gibi kritik altyapıları yöneten şirketleri ve kamu yetkililerini hedef aldığı bildiriliyor.