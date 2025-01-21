Hüseyin Topuz

2025 yılının başında gündeme gelen hurda araç ÖTV indirimi teklifi, 25 yaş üzeri araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Hurda teşviki yasası teklifi, 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine yeni araç alımında ÖTV muafiyeti sağlamayı hedefliyor.

MHP tarafından TBMM'ye sunulan teklif, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması durumunda yeni yerli araçların ÖTV'siz alınabilmesini öngörüyor.

Son günlerde hurda teşviki yasa teklifinin resmi olarak yasalaşıp yasalaşmadığı konusu sık sık gündeme geliyor.

Bu teklifin amacı, eski ve çevreye zararlı araçların ekonomiye kazandırılması, ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önlenmesi ve çevre kirliliğinin azaltılması olarak ifade ediliyor.

Peki, hurda araç teşviki çıktı mı? Hurda araç teşviki hangi araçları kapsıyor?

İşte merak edilenler...

Hurda araç teşviki çıktı mı?

Hurda araç teşvikinin çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Yasa teklifi Meclis'te görüşülmeyi bekliyor.

Hurda araç teşviki hangi araçları kapsıyor?

Hurda araç teşviki ile ilgili yasa teklifi, 25 yaş ve üzeri araçları kapsıyor.