Hürrem Sultan'ın gizli tutkusuydu! Bu yemekle ayakta kaldı: Bol limonlu...

Yağmur Dinç

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın politik zekası ve güzelliğinin yanı sıra, beslenme şekli de yüzyıllarca dikkatleri çekti.

Hürrem Sultan, her öğünde özenle hazırlanmış ve zengin aromalarıyla dikkat çeken yemekleri tercih ederdi.

Hürrem Sultan'ın sofraları, hem gösterişli sunumlarla hem de lezzetli yemeklerle donatılırdı.

Neredeyse her gün pişirilen, favorisi bir yemek de vardı.

İşte Hürrem'in doyamadığı o lezzet...

BILDIRCIN DOLMASI

16. yüzyılda yaşamış Osmanlı tarihçisi Mustafa Âlî, Hürrem Sultan’ın en sevdiği yemek olan bıldırcın dolmasını öylesine çok sevdiğini anlatır ki, sarayda bıldırcın yetiştirilmesi için özel bir bölüm kurulduğunu söyler.

Bu av yemeği, kuru üzüm, pirinç, soğan ve bademden yapılan iç harçla doldurulmuş bıldırcınlardan oluşur.

Hürrem Sultan, neredeyse her gün bıldırcın dolması tüketmiştir.