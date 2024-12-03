Hype nedir? Hype ne anlama geliyor?

Hüseyin Topuz

"Hype" kavramı, modern pazarlama ve tüketici kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir.

Günümüzde bir ürün, etkinlik veya kişinin dikkat çekmesi ve geniş bir kitleye ulaşması için oluşturulan "hype", büyük bir rol oynamaktadır.

Özellikle sosyal medya ve dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte, hype yaratma stratejileri daha da çeşitlenmiş ve etkili hale gelmiştir.

Peki, hype nedir, ne anlama geliyor? İşte yanıtı...

Hype nedir?

"Hype" kelimesi, bir şeyin aşırı derecede abartılması veya çok fazla dikkat çekmesi anlamına gelir.

Genellikle bir ürün, etkinlik, kişi veya trend için kullanılabilir ve büyük bir heyecan veya beklenti yaratmak için yapılan yoğun pazarlama veya tanıtım faaliyetlerini ifade eder.

Örneğin, yeni bir film çıkmadan önce yapılan tanıtımlar ve reklamlar, o film için "hype" yaratmak amacıyla yapılır.