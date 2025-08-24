Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya geldiği kutlu ay: Rebiülevvel

İslâm tarihinde rebîülevvel ayını diğer aylardan daha önemli kılan bir çok sebep vardır. En önemlisi ise Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber'in (s.a.v) bu ayda dünyaya gelmiş olmasıdır.

Hz. Peygamber (s.a.v), Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlit geleneği oluşturmuştur. Mevlid Kandili Hz. Peygamberin doğumu sebebiyle ihya edilir ve kutlanır. Rebiülevvel ayı, Hz. Peygamber'in doğumu dışında birçok hadiseyi de içinde barındırır. İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir.

Rebiülevvel ayı nedir?

Rebiülevvel, Hicrî yılın üçüncü ayıdır. Kamerî yılın saferden sonra gelen üçüncü ayına rebîü’l-evvel adı verilir. Sözlükte “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi anlamlara gelen Rebi, Arapça’da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır.Bu kelimenin“bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt” mânalarındaki “rba”kökünden türediği ileri sürülmektedir.

(Fotoğraf: Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu ev)

Rebiülevvel ayı neden önemli?

Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Hz. Muhammed (s.a.v), 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir.12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır.

Hz. Peygamber’in âhirete göç etmesinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v) 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir. Hz. Peygamber’in doğum, hicret ve vefatının rebîülevvel ayında ve pazartesi gününde olması bazı araştırmacılarca, rebîülevvel ayının Araplarda bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesiyle irtibatlandırılarak İslâm’da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından ayın önemli bir yeri olduğu, hilâlin Müslümanlar için sembolik bir anlam taşıdığı ve bunun evrenle insanın kaderi arasındaki ilişkiye işaret ettiği ifade edilmiştir.

Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır?

Rebiülevvel ayına özel bir ibadet yoktur. Ancak Hz. Peygamber''in (s.a.v) bu ayda doğduğunu ve yine bu ayda vefat ettiğini düşünerek, Rebiülevvel ayını bol salavat getirerek geçirebiliriz. Salavat getirmenin Hz. Peygambere yaklaştırdığını rivayet eden Hadis-i şerifleri vardır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kim bana bir defa salâtü selâm getirirse, bu sebeple Allah Teâlâ da ona on misli merhamet eder.” (Müslim, Salât 70)

İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salât ü selâm getirenleridir.” (Tirmizî, Vitir 21)

2025 yılı Mevlid Kandili ne zaman?

2025 Yılında Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilip kutlanacak...