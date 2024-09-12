İBB burs ücreti 2024: İşte şartlar ve başvuru tarihi Üniversitelerin açılmasına kısa bir zaman kala, öğrencilerin merak ettiği konuların başında burslar yer alıyor. İBB burs ücreti ve tarihleri araştırılıyor. İşte İBB burs ücreti ve başvuru sürecine ilişkin detaylar…

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerini desteklemeye devam ediyor.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisiyseniz, İBB’nin sunduğu "Genç Üniversiteli" bursundan yararlanabilirsiniz.

Burs ödemeleri ise üç taksit şeklinde hesaplara yatırılıyor.

2024-2025 eğitim dönemi burs başvuruları için geri sayım sürerken, burs miktarları ve başvuru şartları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor.

İşte 2024 İBB burs ücreti, başvuru süreci ve tarihi…

2024-2025 İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim-öğretim yılında da İBB’nin "Genç Üniversiteli" eğitim desteği hız kesmeden devam ediyor.

Henüz başvuru tarihi netleşmiş olmasa da, geçtiğimiz yıl 26 Eylül'de başlayan başvuruların bu yıl da yine eylül sonuna doğru açılması bekleniyor.

Başvuru işlemlerini ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yılki burs miktarları henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıl İBB’nin "Genç Üniversiteli" eğitim desteği kapsamında öğrencilere toplamda 7.500 TL verilmişti.

Bu ödeme, 2.500 TL'lik üç taksit halinde hesaplara yatırılmıştı.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

· Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

· Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,

· Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

· Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

· Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

· Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.