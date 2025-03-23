İBB'ye kayyum atandı mı, atanacak mı? İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? Son dakika İBB Başkanı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında gözaltına aldığı süreç, "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanırken terör soruşturmasından serbest bırakıldı.
Marmara Cezaevi'n e gönderilen İmamoğlu'nun başkanlık görevinden alındığı da açıklandı.
Vatandaşlar, İBB Başkanlığı'na gelecek ismi merak ediyor. Bu kapsamda, "İBB'ye kayyum atanacak mı", "Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim geçecek", "İBB Başkanı kim olacak" sorularını gündeme taşıdı.
Peki; İBB'ye kim atandı? İBB Başkanı kim olacak? İşte detaylar...
İBB'YE KAYYUM ATANACAK MI
5 Temmuz'dan sonra getirilen düzenlemeye göre, terörle bağlantılı suç işlendiği durumlarda doğrudan kayyım atanıyor.
İmamoğlu'nun terör soruşturmasından serbest kalması nedeniyle kayyım tartışmaları büyük ölçüde sonlandı.
İMAMOĞLU'NUN YERİNE KİM GEÇECEK
Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığına devam edemeyeceğinden dolayı gözaltı sürecinde yerine İBB Başkanvekili olarak Nuri Aslan getirildi.
İBB Meclisi'nin 10 gün içinde bir başkan vekili seçmesi gerekiyor.
Belediye meclisinden çıkan kararla CHP'li üyenin fazla bulunması nedeniyle başkan vekilinin CHP'den olması muhtemel.
Kulislerde ise bazı isimlerin konuşulduğu öngörülüyor.