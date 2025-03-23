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İBB'ye kayyum atandı mı, atanacak mı? İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? Son dakika İBB Başkanı...

İBB'ye kayyum atandı mı, atanacak mı? İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? Son dakika İBB Başkanı... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı da açıklandı. Akabinde ise yerine kimin geçeceği merak edildi. Peki; İBB'ye kayyum atandı mı? İBB Başkanı kim olacak? Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim gelecek? İşte gelişmeler...