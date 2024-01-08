İbn-i Sina önerdi: Baştan aşağı sürün, vücutta bit bırakmıyor Her yaşta ve her kişide oluşabilen bitlerini doğal yöntemlerle atmak mümkün. İbn-i Sina, asırlar önce önermişti. Bu mucizevi karışımı vücudunuza sürünce, bitler yok olacak.

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Bit, ciddi bir sorun olup yaygın bir enfeksiyon türüdür ve her yaştan insanı etkileyebilir.

Sadece saçlarda değil, vücutta kıllı herhangi bir bölgede de görülebilir.

Bit tedavisi için özel şampuanlar ve losyonlar bulunmakla birlikte, doğal yöntemler de bitlerden kurtulmak mümkündür.

İbn-i Sina'nın asırlar önce bit sorununa yönelik sunduğu mucizevi reçete, deneyenleri şaşırtıyor.

Bu reçetenin tüm vücuda uygulandığında bitlerin izi bile kalmıyor.

Vücutta bit bırakmıyor

Üzerlik otu, parazit enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca hormonları dengeler ve depresyon, stres gibi sorunlara iyi gelir.

Üzerlik otu, susam yağıyla karıştırıldığında ise adeta mucizeler yaratır. Tıp dünyasının önemli isimlerinden İbn-i Sina, yüzyıllar önce reçetesinde yazmıştı.

Üzerlik iyice dövülüp susam yağıyla kaynatıldığında ve soğuduktan sonra tüm vücuda sürüldüğünde vücutta bit bırakmaz.