İbn-i Sina’nın asırlık önerisi! Soğan suyunu burnunuza sürün, bakın neler olacak izleyin… İbn-i Sina yıllar öncesinden halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen soğanın öyle bir faydasını yazmış ki uygulayan daha önce neden yapmamışım diyor. İşte, buruna soğan suyu sürmenin faydaları…

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Doğal bir antibiyotik olarak kullanılan soğanın kendisi kadar suyu da adeta binbir derde deva oluyor. Tıbbın babası olarak da bilinen İbn-i Sina da bu noktada soğanın mucizesini yıllar öncesinden reçetelemiş.

Hava değişimleri sebebiyle oluşan alerji kaynaklı ya da soğuk algınlığı kaynaklı olan burun tıkanıklıklarının ilacı meğer soğanda saklıymış.

Günümüzde verdiği reçetelerin hala uygulanmaya devam ettiği tıbbın babasının bu reçetesi sinüzit gibi rahatsızlıkların en kolay çözümü.

Soğanın suyunu sürün tıkanıklığı unutun…

İbn-i Sina, yıllar önce kaleme aldığı El-Kanun Fi’t Tıbb kitabında soğanın çeşitli faydalarından bahsederek çeşitli reçeteler oluşturmuştur.

Halk arasında da bilindiği gibi adeta bir doğal antibiyotik olan soğan meğer burun tıkanıklığı içinde çare oluyormuş.

Tek yapmanız gereken ise soğanları kaynatarak elde ettiğiniz soğan suyunu önce soğutarak ardından kapalı bir kap içerişe almak.

Antioksidan ve antibakteriyel özellikleri bulunan soğan suyu özellikle kışın yaşanan grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar için doğal antibiyotik görevi gördüğünden burun tıkanıklığı yaşadığınızda burnunuza çekmeniz tıkanıkların üstesinden gelerek sinüslerinizin temizlenmesine yardımcı olacak.