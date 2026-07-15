Kırıkkale'de kayıp ihbarı yapılan şahsın cesedi tuvalette bulundu

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan Ö.A. (25), 55 yaşındaki babası Yusuf A.'dan bir gündür haber alamadığı gerekçesiyle jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler arama çalışması başlattı.

İhbarda bulunan Ö.A.'nın ifadelerinde çelişkiler olduğunu tespit eden ekipler, baba ve oğlunun yaşadığı evde arama yaptı.

PARÇALANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Ekipler, Yusuf A.'ya ait vücut parçalarını oğluyla yaşadıkları evin eklentisinde yer alan tuvalette buldu.

Cansız bedene ait parçalar incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Ö.A.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınırken bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.