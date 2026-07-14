Fransa'yı deviren İspanya finale yükseldi

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FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ve İspanya karşı karşıya geldi.

ABD'nin Dallas kentindeki mücadeleyi 22. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ile 58. dakikada Pedro Porro'nun golleriyle 2-0 kazanan İspanya, finale yükselmeyi başardı.

Turnuvaya veda eden Fransa ise üst üste 3. finalini oynama fırsatını kaçırdı.

İSPANYA İKİNCİ KEZ FİNALDE

Son Avrupa şampiyonu İspanya, 16 yıl sonra Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösterecek.

İspanya, ilk kez Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada finale çıkmış ve Hollanda'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

İspanya, finalde Arjantin-İngiltere müsabakasının galibiyle kozlarını paylaşacak.