İçecekler Cam Şişede Neden Daha Lezzetli? İşte Bilimsel Sebebi... Plastik şişedeki içeceklerin tadının biraz farklı olduğunu fark etmemiş olabilirsiniz. Ama cam şişeden içince farkı mutlaka anlarsınız. Bu durumun sebebi bakın aslında ne imiş...

Editör: Yağmur Dinç

Bir şişeyi açtıktan sonra ilk soğuk soda yudumunu almak gibisi yoktur.

Ancak tat konusunda hassas iseniz aynı sodayı bir alüminyum kutudan içmekle plastik veya cam şişeden içmek arasındaki hafif tat farkını fark etmişsinizdir.

Hepsi aynı değil ve bunun aslında bilimsel bir nedeni var...

Gazlı içecek şirketleri içeceklerinin tarifinin paketleme şekillerine bağlı olarak değişmediğini iddia ediyor. Fakat cam veya plastikten içmek bazı insanlara göre fark ediyor.

İŞTE SEBEBİ

Plastik, cam ve alüminyumdan çok daha fazla CO2 geçirgendir, yani karbondioksit veya köpürme, plastik bir şişeden cam bir şişe veya kutudan çok daha hızlı sızacaktır.

Plastik şişelerde ayrıca, içeceğin tadına geçerek ona hafif bir "plastik" tadı verebilen bir asetaldehit astarı bulunur.

Cam şişedeki soda daha uzun süre taze kalır çünkü CO2'nin içinden kaçması çok daha zordur. İçeceğiniz bozulmaz ve açtığınızda lezzetli olur.