İçeceklerin üzerindeki bu sembol bakın ne anlama geliyormuş Satın aldığınız içeceklerin veya su şişelerin üzerinde böyle bir sembole denk gelmişsinizdir. Peki bu sembolün ne anlama geldiğini biliyor muydunuz? Para kazandırıyormuş…

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İçtiğiniz su veya maden suyu şişesi bittiğinde bile etiketlerini incelemeyi, hatta bazen onları dikkatlice sökmeyi sevenlerden misiniz?

O halde, yeni Depozito Yönetim Sistemi logosu mutlaka dikkatinizi çekmiştir.

Siyah ve yeşil renklerin birleşimiyle geri dönüşümü temsil eden bu logonun ne işe yaradığını merak ediyorsanız, size detayları anlatalım.

Logonun amacı, adından da anlaşılacağı gibi, geri dönüşüme katkı sağlamak.

Ancak önemli bir detay daha var: Bu logo para kazandırıyor!

Depozito Yönetim Sistemi nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Depozito Yönetim Sistemi, belirli ürünlerin tüketildikten sonra iade edilmesini ve depozito bedelinin geri ödenmesini amaçlıyor.

Bu sistemle birlikte, ürünlerin piyasaya sürülürken belirli bir depozito bedeli alınıyor ve tüketiciler ürünleri geri getirdiğinde bu bedel iade ediliyor.

Depozito Yönetim Sistemi, atık yönetimini daha etkili hale getirmek ve toplama oranlarını artırmak amacıyla uygulanıyor.

Özellikle çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan ve toplamakta güçlük çekilen atıkların geri kazanılması bu sistemin temel hedeflerinden biri.

Bu yenilikçi yaklaşım, çevresel sürdürülebilirliği destekleyerek hem doğayı korumayı hem de geri dönüşüm oranlarını artırmayı hedefliyor.

Bu logo hangi ambalajlarda var?

Sahte etiket kullanımını engellemek amacıyla, sadece yetkili matbaalar tarafından ve özel mürekkeple basılan Depozito Yönetim Sistemi (DYS) logosu, belirli ambalajlarda zorunlu hale getirildi.

Bu uygulama, 0,1 ile 3,01 litre arasındaki pet, alüminyum ve cam tek kullanımlık ambalajlarda sunulan su, maden suyu, meyve suyu, gazlı içecekler ve sporcu içeceklerini kapsıyor.

Peki nasıl para kazandırıyor?

Tüketicilere iade yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan bu uygulama, sadece üreticileri değil, vatandaşları da sürece dahil ediyor.

Pilot bölgelerde sınırlı kalsa da, hedeflenen amaç, tüketicilerin ödedikleri depozito bedelini geri almalarını sağlamak.

Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanan Depozito İade Makineleri ve Manuel İade Noktaları sayesinde, tüketiciler üzerinde DYS logosu bulunan şişeleri getirerek iade işlemi gerçekleştirebiliyor.

Bu iade işlemiyle cep telefonlarındaki uygulamalarına alışveriş puanı aktarılıyor. Biriken puanlar, kullanıcının hesabına havale edilebiliyor ya da dileyenler bu ödülleri bir vakıf veya yardım kuruluşuna bağışlayabiliyor.