İçen anında serinliyor! Faydasını duyan bardak barkak içiyor

Malatya sokaklarında yaz kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığında, serinlemenin yolları da geçmişten bugüne taşınan geleneksel tatlarda aranıyor.

Klimalı ortamların yapay serinliği bir yana, Malatyalıların asıl tercihi yıllardır değişmiyor: Buz gibi meyan kökü şerbeti.

Asırlardır Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yaz sofralarına eşlik eden bu şerbet, bugün hâlâ Malatya’nın en popüler serinleticilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Cadde ve sokak aralarında kurulan tezgâhlarda, dev cam sürahilerde buzla karıştırılarak sunulan meyan şerbeti, hem nostaljik görüntüsüyle dikkat çekiyor hem de sağlık arayanların gözdesi haline geliyor.

HEM SERİNLETİYOR HEM ŞİFA DAĞITIYOR

Özellikle asitli ve şekerli gazlı içeceklere alternatif arayan vatandaşlar için doğal, katkısız ve ferahlatıcı yapısıyla adeta bir şifa kaynağı olarak görülüyor. Meyan bitkisinin kökünden el emeğiyle elde edilen bu koyu renkli şerbet, sadece serinletici bir içecek değil; aynı zamanda mideyi rahatlatan, bağışıklık sistemini destekleyen ve vücudu toksinlerden arındırdığı bilinen geleneksel bir kür niteliği de taşıyor.

Yüzyıllar boyunca Anadolu’nun dört bir yanında hem içecek hem de doğal ilaç olarak kullanılan meyan kökü, bugün hâlâ sokaklarda bardak bardak tüketiliyor. Kentin kültürel kimliğini yansıtan bu içecek, her yudumda hem serinletiyor hem de şifa dağıtıyor.

Şerbeti tüketen vatandaşlar, içeceğin böbrek, mide, bağırsak, karaciğer, akciğer gibi organlar üzerindeki olumlu etkilerken tansiyon, şeker ya da kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli tüketmesi gerekiyor.