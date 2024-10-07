İçerken bir kere daha düşüneceksiniz! Bu içecekler felç riskini arttırıyormuş... İrlanda’da yapılan bir araştırma sonucunda doktorlardan kritik bir uyarı geldi. Gün içerisinde hemen herkesin sıklıkla tükettiği o içecekler meğer felç riskini artırıyorlarmış.

Haber Merkezi

İrlanda’da Galway Üniversitesi’nde tarafından yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Gün içerisinde herkesin severek tükettiği içecekler meğer sağlığınızı tehdit ediyormuş.

Yapılan araştırmayla birlikte günde belli bir miktarın üzerinde tüketilen içecekler ciddi sağlık sorunlarına kapı aralayabiliyormuş.

Araştırmada yer alan uzmanlar özellikle felç riskini artırmada etkili olan bu içeceklerin belirtilen miktarda içilmemesi gerektiğinin altını önemle çizdi.

FAZLASI FELÇ RİSKİNİ ARTTITOR!

Araştırmanınn ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlar, kahve ve gazlı içeceklerde aşıra kaçılması sağlığınız için bir numaralı tehdit haline geliyor.

Gün içerisinde 4 fincandan fazla kahve veya 2 bardaktan fazla gazlı içecek tüketmeniz sağlığınız açısından ciddi sorunlara kapı aralıyormuş.

Araştırmaya göre, kahve tüketimi belirli bir miktarın üzerine çıktığında felç riskini önemli ölçüde artırabiliyor. Günde dört fincandan fazla kahve içmek, %30'un üzerinde bir felç riskine yol açabiliyor. Ancak günde üç fincanın altındaki tüketim, bu riski azaltıyor.

Günde iki veya daha fazla gazlı içecek içenlerde felç riski %22 oranında artarken, bu içeceklerin şekerli ya da yapay tatlandırıcılı olup olmaması fark etmiyor. Araştırmacılar, sağlığınız için gazlı içeceklerin ve kahvelerin tüketiminin sınırlandırılmanız gerektiğinin altını önemle çiziyor.