İçindeki Einstein’ı uyandır! Resimdeki kişilerden hangisi erkek?

Haber Merkezi

Zeka oyunları, analitik düşünme ve gözlem yeteneğinizi geliştirmek için mükemmel araçlardır.

Bu yeni meydan okuma, bilişsel becerilerinizi zorlamak ve görsel ipuçlarını hızlıca yorumlayabilme yeteneğinizi test etmek için tasarlandı.

Zaman kısıtlaması altında, ince detayları fark etmek, güçlü bir odaklanma, keskin zeka ve analitik muhakeme gerektiriyor.

Bu bulmacadaki görev, yalnızca 5 saniye içinde kadınlar arasındaki erkeği bulmak. Gözlerinizi dört açıp, her ayrıntıyı incelemeniz gerekecek.

Fotoğrafta sahilde oturan üç kişiyi görüyorsunuz, ilk bakışta her şey sıradan görünüyor.

Ancak daha yakından baktığınızda, bunlardan birinin aslında bir kadın olmadığını fark edeceksiniz.

Aralarındaki erkeği sadece 5 saniyede bulabilir misiniz?

Hala bulamadıysanız aşağıdaki cevaba bakın: