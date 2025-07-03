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İflasın eşiğindeydi: Türk akaryakıt devi hisselerini sattı! İşte, yeni sahipleri

Türkiye’de yaklaşık 100 akaryakıt istasyonu ile hizmet veren Euroil, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğine kadar gelmişti. Finansmana erişmekte güçlük yaşayan akaryakıt devi hisselerini satarak iflas bayrağını çekmekten kurtuldu. İşte, hisselerin yeni sahibi…

Haber Merkezi Haber Merkezi
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İflasın eşiğindeydi: Türk akaryakıt devi hisselerini sattı! İşte, yeni sahipleri

Türkiye’nin 29 ilinde yaklaşık 100 akaryakıt istasyonu ile hizmet veren Euroil, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato başvurusunda bulunmuştu.

3 aylık geçici mühlet kararı verilen akaryakıt devi finansmana erişmekte güçlük çekmesi nedeniyle hisselerinin bir kısmını satışa çıkardı.

Hisselerinin yüzde 20’lik kısmını satışa çıkaran akaryakıt devi rekor bedelle imza attığı anlaşma sonucunda hisselerin yeni sahipleri şaşırttı.

120 MİLYON TL ÖDENDİ!

akaryakıt sektörünün önemli markalarından Euroil, hisselerinin yüzde 20'sini ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye sattı. 

Euroil Enerji ile anlaşmaya varan ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin yüzde 20'lik hisse payına 120 milyon TL ödendiği öğrenildi

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