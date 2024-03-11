İftardan sonra suyunuza 1 tane atın, şişlik hazımsızlık yaşamayın... İftardan sonra gün içinde kaybedilen sıvıyı geri kazanmak için tüketilen suyu zenginleştirmek önemlidir. Bu noktada suya eklenecek 1 malzeme, susuzluk ve sindirim sisteminizi destekleyecektir.

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Ramazan ibadetini yerine getirenler, oruç boyunca sıvı ve katı bir gıda tüketmiyor. Gün boyunca susuz kalan vücut, iftardan sonra gereken besini alıyor.

Bir süre aç kaldıktan sonra tüketilen içecek ve yemekler, sindirim sorunlarına da yol açabiliyor.

Hem günlük sıvı ihtiyacını gidermek hem de hazımsızlığı engellemek için suyu zenginleştirmek iyi bir tercih olabilir.

İşte iftardan sonra suyunuza eklemeniz gereken o baharat...

Suya 1 tane atın

Uzmanlar uzun süren açlığın metabolizmayı yavaşlatması sebebiyle mutlaka "tarçın" tüketilmesini öneriyor.

İçilen suya atılan 1 kabuk tarçın sindirim sisteminizi hızlandıracak ve aynı zamanda kan şekerinizi dengeleyecektir.

Hem tatlı ihtiyacını karşılayacak olan tarçınlı su, hem de vücudun sıvı ihtiyacını karşılayacaktır.