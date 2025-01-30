İhanet üzerine boşanmalarda şampiyon iller belli oldu: Bakın ilk sırada neresi var

Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aldatma nedeniyle boşanma oranlarının en fazla olduğu illeri açıkladı.
Zina, özellikle son yıllarda evliliklerdeki en büyük güven bunalımına yol açan faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor.
TÜİK’in paylaştığı verilere göre, aldatma nedeniyle en çok boşanma yaşanan iller şunlar oldu:
ALDATMA SEBEBİYLE EN ÇOK BOŞANAN İLLER
1. Muş
2. Siirt
3. Gümüşhane
4. Şırnak
5. Malatya
6. Yozgat
7. Tunceli
8. Kırklareli
9. Denizli
10. Adıyaman
11. Amasya
12. Çankırı
13. Mardin
14. Muğla
15. Rize
16. Ağrı
17. Edirne
18. Bartın
19. Osmaniye
20. Hatay