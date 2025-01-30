İhanet üzerine boşanmalarda şampiyon iller belli oldu: Bakın ilk sırada neresi var

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aldatma nedeniyle boşanma oranlarının en fazla olduğu illeri açıkladı.

Zina, özellikle son yıllarda evliliklerdeki en büyük güven bunalımına yol açan faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor.

TÜİK’in paylaştığı verilere göre, aldatma nedeniyle en çok boşanma yaşanan iller şunlar oldu:

ALDATMA SEBEBİYLE EN ÇOK BOŞANAN İLLER

1. Muş

2. Siirt

3. Gümüşhane

4. Şırnak

5. Malatya

6. Yozgat

7. Tunceli

8. Kırklareli

9. Denizli

10. Adıyaman

11. Amasya

12. Çankırı

13. Mardin

14. Muğla

15. Rize

16. Ağrı

17. Edirne

18. Bartın

19. Osmaniye

20. Hatay



