Ihlamuru böyle kaynatanlar dikkat! Faydadan çok zararı dokunuyor… Kış aylarının gelmesiyle birlikte oldukça fazla tüketilen ıhlamur, birçok derde deva oluyor. Ancak kaynatırken yapılan bu hata size faydasından çok zararının dokunmasına sebep olabilir. İşte, ıhlamur kaynatırken dikkat edilmesi gerekenler…

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Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı, öksürük, grip gibi enfeksiyonlar bizi pençeleri altına alıyor. Bu gibi enfeksiyonel durumlardan korunmak için evde uyguladığımız birçok doğal yöntem mevcut.

Bu yöntemler arasında en sık kullanılanı ise ıhlamur tüketmek oluyor. Yapımı en pratik çalardan bir tanesi olan ıhlamurun sağlığa karşı birçok faydası bulunuyor. Ancak ıhlamur demlerken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var.

Ihlamur faydalarından tamamıyla yararlanabilmek için, doğru tekniklerle hazırlanması gerekiyor. Bu tekniklerden ilki ise, ıhlamurun uzun bir süre kaynatılmasının faydadan çok zarar getireceği için belli sürelerde kaynatılması gerekiyor.

Besin değeri kalmıyor...

Ihlamur uzun süre kaynadığında içerisindeki tüm faydaları ve besin değerini buharlaşma sonucunda kaybediyor. Besin değeri kaybolan ıhlamuru tüketmek ne yazık ki hiçbir fayda sağlamıyor.

Uzun süre kaynama sonucu lezzet kaybına uğrayan ıhlamur, kanama süresi arttıkça acı bir tat salmaya başlıyor.

Uzmanlar, ıhlamurun tüm faydalarından yararlanabilmek adına doğru teknikler ile kaynatılması gerektiğinin altını önemle çiziyor. İşte ıhlamurun tüm faydalarından yararlanmanızı sağlayacak o yöntem…

En fazla 5 dakika...

Ihlamurun faydalarından yararlanmak için demleme süresini iyi ayarlamanız gerekiyor.

Ihlamuru kaynatmak için 5 dakika yeterli oluyor. En önemli nokta ise, ıhlamuru kaynatırken renginin kırmızıya dönmediğinden emin olmanız gerekiyor.

İçerisine ekleyeceğiniz bal, zencefil ve kuşburnu gibi besinler ise birçok fayda sağlıyor ve farklı sağlık problemi için iyileştirici özellikler sunuyor.