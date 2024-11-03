İki resim arasındaki farkları 8 saniyede bulabilenler dahi sayılıyor! Süre başladı...

Hüseyin Topuz

Dikkat ve zeka gerektiren bulmaca oyunları insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir testte kullanıcılardan aynı iki resim arasındaki farkları en kısa sürede bulmaları isteniyor.

Bu tarz bulmaca oyunları kişilerin görsel algılarını test etmeye yardımcı olmaktadır.

Bir evin bahçesinde kemik yiyen köpeğin yer aldığı aynı iki resim arasındaki farkları bulmanız gerekiyor.

Resimler arasındaki farkları bulmak için sadece 8 saniyeniz var. Bakalım siz bu iki resime bakınca aradaki farkları kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi teste başlayın.

İşte o resim;

Bu iki resim arasında 4 tane farklılık yer alıyor. Sadece çok dikkatli bakan kişiler bu farkları 8 saniyede farkediyor.

Dikkat sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim sunan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Peki siz iki resim arasındaki 4 farkı bulabildiniz mi? Son 8 saniyeniz kaldı...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Süreniz bitti.

Eğer siz bu resimdeki farkları bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki farklar kırmızı dairelerin içerisinde yer alıyor.