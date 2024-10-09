İki resim arasındaki üç farkı bulun! Süre 10 saniye...

Hüseyin Topuz

Zeka ve dikkat gerektiren bulmaca oyunları kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir testte kullanıcılardan aynı iki resim arasındaki 3 farkı 10 saniyede bulmaları isteniyor.

Bu tarz bulmaca oyunları kişilerin görsel algılarını test etmeye yardımcı oluyor.

Bir sincabın yer aldığı aynı iki resim arasındaki 3 farkı 10 saniye içerisinde bulmanız gerekiyor.

Resimler arasındaki farkları bulmak için sadece 10 saniyeniz var. Bakalım siz bu iki resime bakınca aradaki farkları kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi teste başlayın.

İşte o resim;

Bu iki resim arasında 3 tane farklılık yer alıyor. Sadece çok dikkatli bakan kişiler bu farkları 10 saniyede farkediyor.

Dikkat sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim sunan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Peki siz iki resim arasındaki 3 farkı bulabildiniz mi? Son 10 saniyeniz kaldı...

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Süreniz bitti.

Eğer siz bu resimdeki farkları bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki 3 fark;

İki resim arasındaki farklar kırmızı dairelerin içerisinde yer alıyor.