İkinci ara tatil ne zaman 2025? İkinci ara tatil tarihleri...

Hüseyin Topuz
İlk ara tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapan milyonlarca öğrenci, yılın ikinci ara tatili hakkında aramalarına hız kazandırdı.
İkinci dönem ara tatil tarihleri gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu.
Peki okullar ikinci ara tatile ne zaman girecek? İşte merak edilen o tarih...
İkinci ara tatil ne zaman?
İkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.