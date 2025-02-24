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İkinci ara tatil ne zaman 2025? İkinci ara tatil tarihleri...

İkinci ara tatil ne zaman 2025? İkinci ara tatil tarihleri... Milyonlarca öğrenci ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağını merake ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte ikinci ara tatil tarihi...