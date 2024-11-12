İlaç yazdıracaklar dikkat! Aile hekimleri 5 gün boyunca...

Yağmur Dinç

Aile hekimi, kişilerin sağlık durumlarını inceleyen, tedavi eden ve hastalıkların gelişmesini önlemek için düzenli sağlık taramaları yapan doktor grubudur.

Vatandaşlar, bağlı oldukları sağlık ocağına giderek aile hekimine muayene olabilir.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklikler gündemde.

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" olarak bilinen bu düzenleme, bazı tepkilere yol açtı.

5 GÜN GREV

Türkiye genelinde 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştiren aile hekimliği çalışanları, 2-6 Aralık tarihlerinde, 5 gün süreyle yeniden iş bırakacaklarını duyurdu.

Aile hekimleri, yönetmeliğin çalışma koşullarını daha da zorlaştıracağı ve halk sağlığını olumsuz etkileyebileceğini öne sürüyor.