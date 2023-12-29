İlave tediye ödeme tarihleri 2024: İlave tediyeler ne zaman ödenecek?

Kamuda çalışan işçilere ödenecek olan ilave tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Resmi gazetede yayınlanan karara göre tediye ödemeleri iki taksit şeklinde gerçekleştirilecek.
Kamuda çalışan işçilerin merakla araştırdığı ilave tediyelerin bu sene hangi tarihte ödeneceği merak uyandırdı.
İlave tediye devlet ve devlete bağlı müesseselerinde çalışan işçilere devlet tarafından ödenen ikramiye ödeneğidir.
İlave tediye ödeme tarihleri Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayınlandı.
İşçiler "2024 ilave tediye ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ilave tediyelerin ödeneceği tarih.
İlave tediye ne zaman ödenecek?
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre kamu işçileri ilave tediyelerinin ilk yarısını 26 Ocak 2024 diğer yarısını ise 5 Nisan 2024 tarihlerinde alacaklar.