İlginç beyin egzersizi: Farklı olan gül hangisi

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Beyin jimnastiği , zihninizi keyifli bir şekilde zorlamak için tasarlanmış bir tür bulmaca veya zorlayıcı sorudur. Her zaman basit değildirler.

En etkili olanları, durup kendinize "Bekle... burada neler oluyor?" diye sormanıza neden olur.

Zorlu bir bulmacayı çözmeniz , kelimelerde veya sayılarda bir örüntü belirlemeniz veya bir resimde garip bir şey fark etmeniz gerekebilir.

Zihninizi bir angarya gibi hissettirmeden çalıştırmak için harikadırlar. İnsanlar bunlardan hoşlanır çünkü sadece bildiklerimizi değil, nasıl düşündüğümüzü de sorgularlar.

İster çocuk, ister öğrenci veya sadece iyi bir zihinsel mücadeleyi seven biri olun, beyin jimnastiği beyninizi keskin ve uyanık tutmanın eğlenceli bir yoludur.

Bugünkü bulmacada, sizden resimdeki güllerden hangisinin farklı olduğunu bulmanız isteniyor.

Peki, meydan okumaya hazır mısınız? Tamam, meydan okumaya başlamadan önce, resim hakkında kısa bir bilgi verelim. Resimde, yeşil yaprakları olan birçok gül verilmiştir. Tüm bu güllerin içinde, tek bir gül daha vardır ve sadece 7 saniyede resimde verilen tüm güller arasında tek gülü bulmanız gerekir.

Şimdi sanırım hepiniz bu görselle karşılaştınız.

Daha sonra saatinizin zamanlayıcısını 7 saniyeye ayarlayın ve artık meydan okumaya başlayabilirsiniz.

Hazır olun… Başlayın… Başlayın… Gidin…

Her güle dikkatlice bakın.

Her gülü yapraklarıyla birlikte görün.

Acele edin, zaman tükeniyor.

Peki, meydan okuma nasıldı? Hepiniz tek gülü bulabildiniz mi? Tamam, tek gülü bulanlara aferin; hepiniz bu beyin bulmacasını çözebilecek %1'lik dilimdesiniz.

Resimdeki dördüncü sıraya, sondan ikinci güle bakın; dikkatlice bakın. Bu gülün alt tarafta bir yaprağı yok, ancak diğer güllerde yapraklar alt tarafta görülüyor.