İlişkide "benching" nedir? Benching ilişki belirtileri Yeni nesil ilişki terimleri arasında yer alan "benching", maruz kalan taraf için üzücü olabiliyor. Peki, benching ilişki nedir? İlişkide benching nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? İşte "yedek kulübesi" krizi hakkında bilmeniz gerekenler...

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İlişki terimler, yeni nesil şartlarına uyarlanıyor.

Özellikle Z kuşağının bakış açısını kapsayan yeni nesil ilişki terimleri, birçok duruma açıklık getiriyor.

Love bombing, ghosting, submarining...

Bu terimler arasında dikkat çekenlerde biri de "benching" oluyor.

Benching, yedek kulübesi olarak tanımlanabilir.

Peki, ilişkide benching nedir? Benching ilişki belirtileri nelerdir? Nasıl davranılmalı? İşte bilgiler...

Benching nedir

"Benching", ilişkilerde sıkça kullanılan bir terimdir ve genellikle bir kişinin bir ilişkide diğer kişiyi bekletmesini veya askıda bırakmasını ifade eder. Bu terim, bir ilişkide bir kişinin diğer kişiyi resmi olarak terk etmeden, ancak ilişkiye net bir yön vermeyerek, belirsizlik içinde bırakmasını tanımlar.

Benching, genellikle duygusal olarak zararlı bir davranış olarak kabul edilir, çünkü diğer kişiyi belirsizlik içinde bırakmak ve umutlandırmak, duygusal olarak incinmesine veya hayal kırıklığına uğramasına neden olabilir.

Benching ilişki belirtileri

Bench yapan kişi, iletişimde düzensizlik yaratabilir.

Mesajlara geç veya az cevap vermek, telefon aramalarına yanıt vermemek veya iletişim kurmaktan kaçınmak gibi davranışlar benching işaretleri olabilir.

Duyguları veya niyetleri konusunda netlik olmaması, benching davranışının bir işareti olabilir.

Bench yapan kişi, başka ilişkilere ilgi göstermeye başlayabilir veya başka kişilerle flört edebilir.

Sosyal medyada veya diğer iletişim kanallarında başka ilişki adaylarıyla etkileşimde bulunması, benching davranışının bir işareti olabilir.

Eğer benching davranışı sizi olumsuz etkiliyorsa, ilişkiyi sonlandırmak veya uzaklaşmak da bir seçenek olabilir. Kendinizi sevdiğiniz ve saygı gösterdiğiniz bir ilişkiyi hak ediyorsunuz.