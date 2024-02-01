İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri.. 2024 yılında ilk cemrenin ne zaman düşeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ilk cemre ne zaman düşecek? İşte merak edilen o tarih...

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Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere yılda üç kez düşmektedir.

Cemrenin ilk olarak havaya, daha sonra suya ve son olarak toprağa düştüğü halk arasında bilinmektedir.

Kış aylarını yaşadığımız bu günlerde vatandaşlar, baharın ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor.

Vatandaşlar arama motorlarında "İlk cemre düştü mü?" ve "2024 ilk cemre ne zaman düşecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki 2024 yılında ilk cemre ne zaman düşecek? İşte merak edilen o tarih..

İlk cemre ne zaman düşecek?

2024 yılında ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Bilindiği üzere cemre birer hafta arayla düşmektedir.

Bu yüzden ikinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya düşerken üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.