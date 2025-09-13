Abone ol: Google News

İLK DERBİ! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig’in 5. haftasında ilk derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, Kadıköy’de Trabzonspor’u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 13:48
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında gözler İstanbul’a çevrildi. Fenerbahçe, Chobani Stadı’nda Trabzonspor’u ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Milli arada takımın başına İtalyan teknik adam Domenico Tedesco’yu getiren sarı-lacivertliler, genç hocasıyla ilk sınavını Trabzonspor karşısında verecek. Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Futbolseverler şimdi, “Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce saat 20.00 olarak açıklanan maç saatinde değişikliğe gittiğini duyurdu.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının saatinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 final karşılaşması nedeniyle 14 Eylül Pazar günü oynanacak dev maçın saat 20.00’den 19.00’a alındığını duyurdu.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbi, BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

