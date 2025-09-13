İLK DERBİ! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında gözler İstanbul’a çevrildi. Fenerbahçe, Chobani Stadı’nda Trabzonspor’u ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
Milli arada takımın başına İtalyan teknik adam Domenico Tedesco’yu getiren sarı-lacivertliler, genç hocasıyla ilk sınavını Trabzonspor karşısında verecek. Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.
Futbolseverler şimdi, “Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce saat 20.00 olarak açıklanan maç saatinde değişikliğe gittiğini duyurdu.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının saatinde değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 final karşılaşması nedeniyle 14 Eylül Pazar günü oynanacak dev maçın saat 20.00’den 19.00’a alındığını duyurdu.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbi, BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.