İlk iptal geldi! Bugün (4 Şubat Salı) kar yağacak mı? İstanbul hazırlanıyor...

Yağmur Dinç

Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre, Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı beklentisi de arttı.

İstanbul'a kar yağacak haberi ile birlikte havayolları da önlem almaya başladı.

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşların yüzde 10’u 5 ve 6 Şubat’ta iptal edilecek.

BU GECE GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalara göre İstanbul’da kar yağışı Salı gecesinden itibaren etkisini göstermeye başlayabilir.

Çarşamba ve Perşembe günleri ise sıcaklıkların 2-3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kar yağışı olasılığı artacak.

Kar yağışının özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerinde, Beykoz, Arnavutköy, Çatalca, Şile ve Silivri gibi ilçelerde daha yoğun olması bekleniyor. Şehrin sahil kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili olabilir.