İlk kez ekildi, hasadı zengin etti: Kilosu 600 bin TL’den satılıyor

Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tarımsal üretimde çığır açacak bir projeye imza attı.

2016 yılında üniversite yerleşkesinde kurulan aromatik ve tıbbi bitkiler bahçesinde birçok bitkinin yanı sıra, dünyanın en değerli bitkilerinden biri olan safranın adaptasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

2014 yılında dünya genelinde tescillenerek “milli bitki” unvanı kazanan safran, renk, aroma ve sertlik bakımından Türkiye’ye özgü farklılıklar taşıyor.

Ziraat Fakültesi akademisyenleri, 6 yıl süren titiz çalışmalar sonucunda safranın Van’ın iklim ve toprak koşullarına başarıyla uyum sağladığını belirledi.

İLK KEZ ÜRETİM DENEMESİ YAPILDI

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Lütfi Nohutçu, ilk denemelerde sadece 50 soğanla başladıkları üretimin bugün 3 bin soğana ulaştığını müjdeledi.

Safranın Van ikliminde yetişebildiğini belirten Dr. Nohutçu, “Van'da ilk kez safran üretim denemesi yapıldı. Bu bitki, kendini hızlıca çoğaltma özelliğiyle çiftçilerimiz için büyük kıymet taşıyor. Safran bitkisi hem ekonomik hem de tarımsal anlamda bu bölge için önemli bir alternatif. Safrandan elde edilen verim oldukça kazançlı.” dedi.

KİLOSU 400-600 BİN TL

Çiftçilerin safran üretimine yönelebileceğini belirten Nohutçu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 160 bitkiden yalnızca bir gram safran elde edilebiliyor. Bu da 160 bin bitkiden bir kilogram safran elde edilebileceği anlamına gelir. Bir kilogram ürün elde edebilmek için yaklaşık dört dekarlık bir alanda yetiştiricilik yapılması gerekmekte. Şu an dış piyasada bir kilogram safranın fiyatı 10-15 bin dolar arasında değişirken Türkiye'de ise 400-600 bin lira arasında seyretmekte.

Safran, Van gibi yüksek rakımlı, iklim ve toprak açısından sınırlı bölgelerde yetişebiliyor. Van, Ağrı ve Hakkari gibi şehirlerde ekonomik getiri sağlayabilecek bir bitki. Çiftçilerimize öneriyoruz. Safran bitkisi mutfaktan sağlığa birçok alanda kullanılıyor. Özellikle gıda sektöründe baharat olarak kullanılmakta. İlaç sanayisinde ve fitoterapide de önemli bir yeri vardır."