İlk Osmanlı TOKİ'si: Sıraevler! Herkes Akaretler diye biliyor ama... Şimdilerde "Akaretler" adıyla oldukça popüler bir konum olan bu yer, zamanında Osmanlı Devleti'nin toplu konut temellerini attığı yerdi. Sıra sıra dizilen evler sebebiyle, "sıraevler" olarak anıldı.

ensonhaber.com

Günümüzdeki "TOKİ", yani toplu konut mantığı Osmanlı İmparatorluğu zamanından beri vardı.

Osmanlı Devleti, halkının düzen içinde yaşaması adına sıra sıra evler dizdi.

Şimdilerde Akaretler olarak bilinen Beşiktaş yakınlarındaki bu bölge, "Sıraevler" olarak anıldı.

“Kira getiren mülk” anlamına gelen Akaretler semtinin ismi de yine bu ilk toplu konut evlerinden gelmekteydi.

Peki, Osmanlı'nın TOKİ'si ne zaman yapıldı? Kim yaptırdı? Bugün ofislere, rezidanslara, mağazalara, müzelere ve restoranlara ev sahipliği yapan Sıraevler (Akaretler) hakkında bilgiler...

Akaretler tarihçesi

Akaretler, sıra evler olarak adlandırılan toplu konut tipinin İstanbul'daki en önemli örneğidir.

Yapımına Ocak 1875'te irade-i hümayunla başlanan evlerin mimarı Sarkis Balyan'dır.

Sıraevler, birbirinden küçük farklarla ayrılan 133 konuttan oluşmaktadır.

Bu evler kira konutu olarak tasarlanmış ve bunlardan elde edilecek gelirle Maçka'da Aziziye Camii'nin (Padişah Abdülaziz tahtan indirildiği için inşaat yarım kalmış, yapının yalnız temelleri yapılabilmiştir) yapılması planlanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, annesi ve kız kardeşi ile birlikte bir dönem Sıraevler’deki 76 numaralı konutta ikamet ettiği biliniyor.

İmparatorluk devrinde saray ressamı olarak görev yapan İtalyan Fausto Zonaro da Sıraevler’in ünlü kiracıları arasında yer alıyor.