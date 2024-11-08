İlk sigara nasıl bulundu? Sigarayı Türkiye'ye kim getirdi?

Hüseyin Topuz

İlk sigaranın bulunması, tarih boyunca insanların bitkileri ve otları farklı amaçlarla kullanma merakının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

İlk sigaranın tarihi, tam olarak belirlenememekle birlikte, tütünün keşfi ve yaygınlaşmasıyla yakından ilişkilidir.

Tütün bitkisi, Amerika kıtasında yerliler tarafından binlerce yıldır kullanılmaktadır.

Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasıyla birlikte, Avrupalılar tütünü keşfetmiş ve kısa sürede Avrupa'ya getirmişlerdir.

İlk sigaraların, yerlilerin tütün yapraklarını sararak içmeleri şeklinde başladığı düşünülmektedir.

Avrupalılar, bu gelenekten etkilenerek, tütünü ince kağıtlara sarıp sigara haline getirmişlerdir. 16. ve 17. yüzyıllarda sigara içme alışkanlığı, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde hızla yaygınlaşmıştır.

19. yüzyılın sonlarında, sigara üretimi endüstriyel hale gelmiş ve makineleşmeyle birlikte sigara üretimi ve tüketimi büyük ölçüde artmıştır.

Bu dönemde, tütün şirketleri, çeşitli marka ve türlerde sigaralar üreterek piyasaya sürmüşlerdir.

Bu gelişmelerle birlikte, sigara içme alışkanlığı daha da yaygınlaşmış ve 20. yüzyıl boyunca dünya genelinde popüler bir tüketim ürünü haline gelmiştir.

Sigarayı Türkiye'ye kim getirdi?

Tütün, Osmanlı topraklarına 17. yüzyıl sonlarında Cenovalı denizciler tarafından getirilmiştir.

Bir zaman sonra İskeçe ve Selanik'te üretimi başlamıştır. Yangınlara neden olduğu gerekçesiyle IV. Murat yasak getirmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştır.

Sigarayı Türkiye'ye getiren kişi olarak tarihte II. Beyazıt döneminde Yahudi doktor ve tüccar Moşe Hamon olduğu bilinir.

Moşe Hamon, tütün bitkisini Osmanlı topraklarına tanıtarak sigaranın yayılmasına öncülük etmiştir.

Ancak, bu bilgiye dair farklı kaynaklarda değişiklikler bulunabilir ve sigaranın tam olarak kim tarafından ve ne zaman getirildiği konusu kesin bir bilgiye dayanmayabilir.