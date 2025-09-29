İllüzyon sanatı: Kaç tane yunus balığı saydınız? Eğer doğruysa...

Optik illüzyon veya zeka oyunu, beynimizde yanıltıcı bir etki yaratan, beynimizin yanlış yorumlamasına ve algımızın yanlış yönlendirilmesine yol açan bir tür görsel bulmacadır.

Bu optik illüzyon genellikle beynin görsel bilgileri geçmiş deneyimlerden, bağlamlardan ve kalıplardan yararlanarak işlemesi nedeniyle oluşur ve bu da bazen yanlış sonuçlara yol açabilir.

Bugünkü optik illüzyon, algınızı test etmek için akıllıca tasarlanmış. Görüntü, bir yunusun yer aldığı bir sahneyi andırıyor.

Evet, görsele dikkatlice bakın.

Keskin IQ yeteneklerinizi kullanın.

bu Optik İllüzyon Zeka Oyunu IQ testindeki yunusların tam sayısını sadece 12 saniyede sayın.

Acele edin! Zaman doluyor...

3...

2...

1...

Önce resme dikkatlice bakın ve sayın.

IQ testinde toplam 36 Yunus var ve hala Yunus sayısını sayamadıysanız, resimde aşağıya bakın, sayıları vurgulanmıştır.