İllüzyon testi: 3 ayaklı deveyi bulun, IQ'nuzu 140'a uçurun...

Yağmur Uçar

Hiç bir resim gördünüz mü ve gözlerinizin size oyun oynadığını hissettiniz mi?

Belki bir şeyin hareket ettiğini gördüğünüzü düşünüyorsunuz ya da beyniniz sizi aynı boyutta olsalar bile bir şeklin diğerinden kesinlikle daha büyük olduğuna ikna etmeye çalışıyor.

Optik illüzyonların güzelliği budur, çünkü bu bulmacalar yalnızca beynimizi karıştırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Optik illüzyonlar, tutarsızlığı veya farkı anlamak için duraklamamızı, düşünmemizi ve tekrar bakmamızı sağlar.

Bu yüzden, beyninize meydan okumak için, zekanızı zorlayacak ve cevap için başınızı kaşımanıza neden olacak harika bir optik illüzyonumuz var.

Aşağıdaki resimde kırmızı ve siyah renkte güzel bir deve deseni göreceksiniz. Ancak, görünüş aldatıcı olabilir.

Daha yakından bakarsanız, görüntüde sadece 3 bacağı olan garip bir deve olduğunu göreceksiniz ve sizin göreviniz bu deveyi olabildiğince çabuk tespit etmektir.

Meydan okumanın çok kolay olduğunu merak ediyor olabilirsiniz, ancak bekleyin, bulmaca ustası çünkü sizin için bir bükülmemiz var.

Gizli deveyi 7 saniyelik bir süre içinde bulmanız gerekiyor.

Öyleyse, şimdi bu zorluğun üstesinden gelebilir ve zaman sınırı bitmeden tuhaf deveyi bulabilir misin?

Zamanlayıcıyı başlatın ve aramaya başlayın.

Üç bacaklı kötü şöhretli devenin nerede saklandığını buldun mu?

Hadi, kemerlerinizi bağlayın! Zaman sınırı çok azdır.

Garip deveyi bulamazsanız, işte size bir ipucu: Görüntüyü yakınlaştırın ve sütunlar yerine satırları dikkatlice arayın ve kesinlikle gizli garip deveyi bulacaksınız.

Çabuk! Süre sınırı yakında bitmek üzere.

3… 2… ve 1!

Peki, gizli üç ayaklı deveyi bulabildiniz mi? Bulduysan tebrikler, bulmaca ustası! Görsel becerileriniz oldukça iyi sonuç verdi.

Tuhaf deveyi bulamadıysanız, pes etmeyin! Sadece en üste geri dönün ve zaman sınırı olmadan üç ayaklı deveyi bulmaya çalışın ve kesinlikle onu göreceksiniz.

Devenin nerede saklandığını merak edenler için cevabını aşağıda belirttik.